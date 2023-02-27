大批美國消費商品業主正加緊腳步在中國開設更多的新門市與生產線，品類從一般消費的麥當勞、星巴克等食品企業，到拉夫．勞倫（Ralph Lauren）等中高檔服飾業。其中星巴克計劃到2025年在中國新設3000家門市，去年在中國新開700家門市的麥當勞，今年則計劃再開900家。

據《華爾街日報》報導，麥當勞今年1月底時透露了在大陸大量開展新門市的計劃，中國新開門市數量將高居各國之冠，比在美國國內新開店數目高出2倍以上。麥當勞財務長波登（Ian Borden）告訴投資人，雖然疫情防控措施一度讓他們在中國的業績大幅下滑，但增開新門市計畫仍要持續推動。

報導說，拉夫．羅倫執行長盧韋（Patrice Louvet）也告訴投資人，截至去年10月的前一季度，他們開設最多新門市的國家仍是中國。旗下有蔻馳（Coach）、凱特絲蓓（Kate Spade）兩大精品的「掛毯」公司（Tapestry Inc.），以及大型肉品供應商泰森食品（Tyson Foods Inc.）、荷美爾食品（Hormel Foods Corp.）也看好美式食品今後仍會受中國歡迎，都要赴大陸開設新廠。

此外，星巴克代理CEO霍華．舒茲（Howard Schultz）稍早前曾表示，他也計劃在今年春天對中國進行多年來的首次訪問，他相信星巴克在中國的成長仍處於早期階段，因此計劃在2025年前再新3000家門市。

娛樂業也藉此次機會重新再加碼對中國投資，迪士尼公司（Walt Disney）上月表示，中國已核准2部漫威電影在中國上映，這是2019年之後再有漫威英雄系列登上中國大螢幕。

報導指出，經濟學家們對西方國家經濟下行的擔憂揮之不去之餘，對中國經濟增長預測卻然看好。高盛（Goldman Sachs）上月將中國今年經濟成長預測從5.2%上修至5.5%；中國1月份消費活動相關主要指標也都呈顯著改善。

這些企業認為，即使零售銷售在新冠疫情大流行期間受到了影響，但他們仍然認為中國巨大的市場是一個有前景的長期賭注。不久前以德國大眾汽車為代表的跨國企業高管已經開始陸續返回中國，以尋找中國重新開放帶來的商機，知情人士透露，蘋果（Apple Inc）執行長庫克（Tim Cook）、輝瑞（Pfizer）執行長博拉（Albert Bourla）有意3月訪中，賓士汽車總裁康林松（Ola Kallenius）也有訪中計畫。