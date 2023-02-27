國防部預告「全民防衛動員準備法」修正草案，草案指戰時將列管媒體。國民黨立委賴士葆直言，數位中介法捲土重來，以防認知作戰及打假訊息之名，企圖不計代價的想要全面掌控媒體，在這個自媒體的時代，每個人都可以在社群平台發聲，蔡政府要掌控所有的新聞媒體通路，就是與全民為敵，而走回威權的老路，只是更加的背離民意罷了。

賴士葆表示，蔡政府之前不久強推數位中介法，在輿論撻伐之下功敗垂成，現在又捲土重來，想要透過訂「全民防衛動員法」借屍還魂，以防認知作戰及打假訊息之名，要全然的掌控新聞從業人員以及相關的出版、廣播電視、網際網路等媒體事業，讓人不寒而慄。

賴士葆坦言，在野時期的民進黨付代價全力爭取捍衛新聞媒體自由，全面執政後的民進黨念茲在茲的就是要全面掌控媒體，令人不解民進黨如何調適這樣南轅北轍兩極化的差異。

賴士葆指出，看看蔡政府的前科紀錄，在防疫期間假藉新冠病毒緊急防疫事件通過防治及紓困振興特別條例，其中第七條的文字提到疫情指揮官「得實施必要之應變處置或措施」，蔡政府將此當作無限上綱空白授權的支票，在疫情期間所有爭議、亂象都源自於此。

賴士葆直言，於是看到疫情指揮中心不接受立法院的監督，監察院也不敢監督，於是荒腔走板的護航高端、疫苗採購黑箱封存30年、數萬名染疫者的選舉權被剝奪等等，這就是行政單位利用緊急處分法的擴權、濫權作為。

賴士葆認為，其實憲法本就有規定，遇緊急危難重大變故，總統得經行政院會議之決議發佈緊急命令提交立法院追認任。政府早已有相關法令來實施全民防衛動員的辦法，現在執意要修全民防衛動員法，讓人看清蔡政府企圖不計代價的想要全面掌控媒體。

賴士葆強調，在這個自媒體的時代，每個人都可以在社群平台發聲，蔡政府要掌控所有的新聞媒體通路，就是與全民為敵，小心吃緊弄破碗，走回威權的老路，只是更加的背離民意罷了。