發生2020年間4歲女童遭母親陳姓同居人，餵毒窒息後埋屍南投，震驚社會！一審依殺人罪判無期，二審改依毒品、過失致死判15年5月，經最高法院撤銷發回更一審；民事庭判陳應賠償女童父母計650萬元，可上訴。

台中市警方曾公布，女童生前最後身影影像，令人看了鼻酸！陳男在2020年6月間凌晨在大里區與女童外出，沿途不斷拉扯女童，如提手提袋般，抓女童手懸空拉起，進租屋處後，當晚9時許離開時，手上僅提著1只白色大型李箱，女童已死亡。

判決書指出，陳男平日照顧彭姓女友的4歲女兒生活起居，但常以女童尿褲子等為由痛毆，又命女童造拱橋等方式凌虐，並餵FM2、安毒，女童死後埋屍南投某民宅樹下。

陳姓男子因凌虐4歲女童且涉嫌餵毒，女童死亡後陳再找女童生母等人共同埋屍，南投地院一審依成人故意對兒童犯殺人罪、共同犯遺棄屍體罪、妨害幼童發育罪等多罪名，判處陳無期徒刑，褫奪公權終身。

二審認為，雖化驗女童體內有無毒物，但無法定量檢測數量為何，難以女童因FM2累積過量致死，陳雖體罰、傷害女童，但也有照顧生活所需，難認主觀上有殺害女童的動機，改判15年5月徒刑。

陳上訴經高法院撤銷發回，由台中高分院更一審中。女童父母表示因白髮人送黑髮人的打擊難以承受，提民事損害賠償，依2人年紀計算扶養費並各提200萬元精神撫慰金，各對陳男求償300萬元、350萬元。

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