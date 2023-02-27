對於副總統兼民進黨主席賴清德最近說要把蔡英文的「四個堅持」納入民進黨黨綱，前立委郭正亮認為，這是正式放棄「台獨黨綱」，對台灣尋求「中華民國」的共識是好事，也有助於台灣的穩定；且可能是美國智庫和英系要求賴把蔡英文路線吞了，直接納入黨綱，如此，美國也不會有「疑賴論」！

「四個堅持」是2021年蔡英文在110年國慶講話中提出的兩岸政策主張，內容包括：「永遠堅持自由民主的憲政體制」、「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」、「堅持主權不容侵犯併吞」、「堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志」。

郭正亮今（27）日在中天電視《大新聞大爆卦》指出，「四個堅持」如果真的納入民進黨黨綱，幾乎就是民進黨從「台獨」走向「華獨」，因為「四個堅持」完全沒有提到「台灣是主權獨立的國家」，前面都是掛「中華民國」。

郭正亮回顧，他自己有參與的「1999年台灣前途決議文」，「台灣是主權獨立的國家」還是要掛在前面，後面才說「目前國號叫中華民國」；「四個堅持」納入黨綱，等於是把「台灣是主權獨立的國家」整個弄掉，這是多大的變化！

前立委郭正亮。（資料照片）

郭正亮推測，可能是美國智庫和英系要求賴把蔡英文路線吞了，直接納入黨綱，美國就不會有「疑賴論」。「疑賴論是真的，不是假的！」郭強調，這絕對不是空穴來風，白宮、國務院和美國智庫有這樣的聲音，《金融時報》向來都直通美國國安高層。

「為何美國會喜歡蔡英文？」郭解釋，因為她的路線是「中華民國現狀獨立」，美國認為比較有空間。而民進黨傳統人士，講「中華民國」真的會咬到舌頭，所以很自然會講「台灣是主權獨立的國家」。郭說，「有聽過小英講台獨？小英從來沒講過台獨這兩個字！她是李登輝的路子出來的」。

郭正亮直言，接受「四個堅持」對台灣的穩定是有幫助的，「坦白講我也支持」，但很多正統獨派非常生氣。

郭正亮認為，「四個堅持」如果納入黨綱，就是正式放棄「台獨黨綱」，這對台灣尋求「中華民國」的共識是好事，因為台灣總是要一致對外，要有一個政治法律上的定位，就是中華民國。