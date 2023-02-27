彰師大陳玠廷（右）和唸中正大學的姐姐陳俐妤（左）都是舉球員。（大專體總提供）

111學年度UVL大專排球聯賽公開男、女一級複賽，27日在彰化師大體育館開打，彰師大男排陳玠廷在一樓進行的男子組賽事賽後收好操後，馬上上二樓女子組比賽場地替為中正大學出賽的姐姐陳俐妤加油。

陳玠廷目前是彰師大運動學系二年級，在UVL打的是舉球員位置，同時他也是企業排球聯賽台電男排自由球員，陳玠廷笑說，跑位上還好不會有什麼錯亂，就讀竹南國小一年級就接觸排球的陳玠廷，其實一開始就是擔任舉球員，他笑說：「舉球員是掌控整個球場節奏的靈魂人物，我很喜歡這種感覺。」

陳玠廷一家都是排球人，他的爸爸陳書生年輕時也打排球，還是東方工商的大砲手，小時候是哥哥陳竑邑先進入排球隊，因為家剛好在學校旁，陳玠廷跟姐姐陳俐妤下課就去看哥哥練球，並跟著在旁邊玩球，也都打出興趣，現在陳俐妤、陳玠廷姊弟倆一個在彰化、一個在高雄，只有放假才見得到面，這次UVL複賽因為賽程安排，姊弟倆難得一起比賽超開心，且兩人位置都是舉球員，一起努力「舉」起一片天。

陳玠廷並透露，高中就讀高中排球名校豐原高商，高三那年他榮膺HVL高中排球聯賽最佳舉球員，但豐商尋求8連霸失利，成了他排球生涯最大遺憾，不過「有遺憾才能使人成長」，他立志在UVL及企排聯賽都要幫助所屬球隊奪冠，期待化解自己心中的遺憾。