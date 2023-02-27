洪姓男子的座車疑因零件故障，開到一半突然起火，消防隊員獲報到場滅火。(民眾提供)

洪姓男子酒測值0.24MG／L，被依公共危險罪法辦。(民眾提供)

車開到一半突起火 男怕酒駕露餡急落跑

台中市驚傳火燒車！由洪姓男子駕駛的小轎車，27日下午行經南屯區向上路、精科五路口時，車輛突然冒出火光，奇怪的是，洪男下車後先到乘客座抱出有身體障礙的弟弟，之後竟將弟弟放在路旁，獨自落跑，警方約1小時後找到洪男，才知道他因為酒駕，竟顧不得滅火，只想著要落跑。

這起事件發生在27日下午約4點17分，警方指出，有民眾報案指稱1輛行進間的車輛，突然冒出火光，隔沒多久就見到火勢吞噬整台車；員警接獲通報趕到現場，卻發現燒毀的車內沒有人，路旁坐著60歲、患有身心障礙的洪姓弟弟。

洪弟告訴員警，該輛被燒毀的車子是哥哥開的，可能因為零件故障，才會行駛到一半突然起火，而哥哥見到車子起火，趕忙下車後，先將他抱到路旁，之後就自己徒步離開。

警方連忙到附近尋找，約5點半左右在向上路籃球場旁找到洪姓男子，他坦承因為喝酒，又發現車子燒起來，才慌忙逃離現場。洪男酒測值達0.24mg／L，被依公共危險罪移送法辦。