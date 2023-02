一名網友在路邊發現一個旗幟寫「最摯愛的德德大帥哥,『人生畢業典禮』」,右下角英文則寫上「在人生最後,快樂地過是最好支持」,照片感動萬人,網友留言「用幽默的態度,面對人生無法避免的別離」、「我也希望我的葬禮是開開心心的」。

該網友在臉書「路上觀察學院」分享照片,照片中是一處田間道路旁放著不銹鋼架並懸掛長型旗幟,旗幟上寫著「最摯愛的德德大帥哥,『人生畢業典禮』」,旗幟右下方寫著英文「AT THE END OF THE STAGE FUNING LIFE IS YOUR BEST SUPPORT(在人生最後,快樂地過是最好支持)」。

網友在路邊發現一個旗幟寫「最摯愛的德德大帥哥,『人生畢業典禮』」,右下角英文稱「在人生最後,快樂地過是最好支持」,照片感動萬人。(翻攝自臉書「路上觀察學院」)

照片吸引近萬人按讚,網友紛紛留言「我希望我的葬禮是開開心心的,畢竟來的時候嗚嗚哇哇,當然走要嘻嘻哈哈」、「我的葬禮,每個人入場都要先喝2杯酒,音樂要放阿妹的跳進來,開放3分鐘跟我的大體拍照」、「我也希望以後我的喪禮能用詼諧幽默的方式去辦,畢竟人生最後一段路總是希望開心的走」、「用幽默的態度,面對人生無法避免的別離,少了些許傷感,也不失莊嚴」、「很好啊,人生登出紀念」。

日前南投縣魚池鄉蓮華池與埔里鎮邊界的森林深處,舉辦一場很特別的喪禮追思會,這場以音樂會的形式舉行的追思會,參加的親友被提醒勿穿黑色凝重服裝、不要奠儀、不可以哭,要大家以溫馨感懷、歡樂愉悅和辦喜事的心情,歡送逝者的離去。