使用將近40年的彰化縣立體育館，年久失修包括屋頂漏水、看台、座椅等都讓人詬病，去年縣府斥資1.28億辦理整建，其中經常主辦各大賽事，扮演重要角色的體育場整修工程去年發包，將在3月20日封閉施工，預計8月完工。

彰化縣立體育場以3個主場地為主，包括可容納3萬人的田徑場、8000人的體育館及3000人的游泳池，加上八卦山棒球場和健興網球場等，除了舉辦運動賽事和大小活動，也是許多縣民清晨、黃昏都愛去慢跑、打拳、跳舞等和散步等好地方。

縣府體健科表示，1984年啟用的體育館，在2011年全國運動會時有整修，但並非大幅整修，去年縣府爭取體育署8250萬、縣府配合款4500萬，共計投入1.28億經費進行整修，包括屋頂翻新、空調設備、主球場、看台、燈光、廁所、座椅、電力、消防等。

其中縣立田徑場2017全中運時，有進行PU面層表面處理，但跑到品質經過多年已經疲乏，因此田徑場PU跑道預計3月20日進場施作，將刨除並重新鋪設，期間室內跑道將全部封閉。