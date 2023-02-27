前男星郭世倫2013年因呼麻重創形象，被當時的老婆離婚，如今他戒毒重生，從墾丁擺攤做生意，一路做到民宿老闆，引發網友熱議。

兩性作家女王最近帶家人到宜蘭度假，下榻位於冬山河旁的民宿，23日她發文寫道：「遇到民宿老闆藝人郭世倫～合照一張。」照片中，郭世倫戴著黑色紳士帽，身穿白T恤和長褲，面帶笑容地看著鏡頭，氣色頗佳。另一張照片，女王笑說：「請到剛好遇到老闆藝人郭世倫幫我們沖咖啡，小豬寶很認真在旁邊學？」只見郭世倫摘下帽子，露出捲捲的頭髮，很有架式地拿著器具沖咖啡。

許多網友紛紛留言：「哇，好久沒看到他了」、「難怪好久不見了欸郭」、「他變好多噢」，還有網友透露郭世倫在墾丁也有開民宿，宜蘭是新開的。

郭世倫曾橫跨主持、戲劇，顛峰時期曾月收入120萬，但因為呼麻導致演藝事業走下坡，還背債三千萬房債，前妻Nina指控5大罪狀：吸毒、家暴、簽賭、少給家用及疑似隱疾，兩人分居1年；離婚後郭世倫曾擔任咖啡店服務生，後來到墾丁大街擺攤，如今當起民宿老闆，人生故事相當勵志。

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