新北市瑞芳區九份輕便路一處巷弄裡的民宅發生大火，由於現場狹窄，一度影響灌救，所幸新北消防六大隊處置得宜，迅速撲滅火勢。（新北市警察局提供／張志康新北傳真）

新北市瑞芳區九份輕便路一處巷弄裡的民宅發生大火，由於現場狹窄，一度影響灌救，所幸新北消防六大隊處置得宜，迅速撲滅火勢。（新北市消防局提供／張志康新北傳真）

新北市瑞芳區九份輕便路一處老宅晚間發生大火，幸虧住戶及時逃出，但由於事發現場巷弄狹窄，消防單位救援不易，再加上228連假期間九份人車較多，失火的民宅一度火勢猛烈，經灌救已將火勢撲滅，起火原因有待進一步調查。

九份山區老宅起大火 住戶逃出警消全力灌救

228連假期間，新北市政府觀光局在九份舉辦紅燈籠祭，再加上天公作美，九份地區吸引了很多人潮進入。27日晚間6時35分左右，新北市消防局第六大隊接獲民眾通報，在九份輕便路一處民宅發生火警。

六大隊除就近派出了九份消防分隊前往灌救，包括第六大隊、瑞芳中隊、秀峰、瑞芳、瑞亭、雙溪、汐止各分隊，共出動了19部各式車輛，共50名消防隊員前往。

起火的現場並不在九份最熱鬧的老街地帶，而是在九濱公路的鄉道巷弄內，因此消防隊員不方便進入灌救。在九份及瑞芳分隊合力下，積極布水線進行火勢的灌救，到了7時左右，火勢逐漸得到控制，7時10分宣告火勢撲滅，並由消防隊員進行殘火的處理。

六大隊表示，現場的民宅是一對兄弟，失火時，這對兄弟已經及時逃出火場，也沒有受到傷害。至於詳細起火原因，還有待火災鑑識中心研判。