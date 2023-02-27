蛋荒延續，為舒緩缺蛋現象，農委會主委陳吉仲日前表示，將透過短期專案進口500萬顆蛋來供3月使用。農委會證實，首批由澳洲進口的殼蛋已抵台，最快3月1日即可調度給加工業者使用，但具體數量則不願透露。

由於缺蛋延續已久，立法院經濟委員會將於3月1日邀集相關部會進行報告，但農委會日前送交立院報告卻未載明短期專案進口的來源國家，包含專案進口主為澳洲，不過農委會今(27)日指出，首批澳洲進口殼蛋已抵台，3月1日可調度給加工業者。

農委會畜牧處副處長江文全表示，本次短期專案進口的蛋將以澳洲為主，包含殼蛋與液蛋，歷年蛋種雞進口量平均約24萬隻，去年增加到26萬隻，今年因應國際禽流感局勢，因此進一步開放到30萬隻，現在已經進來5萬多隻，都有按照進口排程和數量依序進口。

江文全說明，國內部分則持續推動增養和復養措施，農委會在3月將啟動相關獎勵機制，現階段正與業者交換意見中，相關措施近日將公布。