金融3O中OBU由於開放較早、業務成熟，每年都是銀行的OBU獲利最高，目前共有36家本國銀行及23家外銀開辦OBU業務。銀行局官員指出，2020年是OBU獲利最高峰，當年獲利破千億元，來到新台幣1,037.7億元，之後兩年因為受到國際情勢變化與新冠肺炎疫情影響，導致投資淨收益較低，也影響了獲利。

據銀行局統計，OBU獲利已連三年下滑，去年稅前淨利為702.3億元、年減22.1％，衰退幅度比2021年的13.1％還大，也創了近五年新低。

OSU部份，證期局官員指出，目前國內有19家業者承作OSU業務，去年OSU稅前虧損2,663萬美元，主要是疫情衝擊加上美國聯準會大幅升息造成股債雙跌，導致OSU獲利呈現虧損。這已是近五年來第二次呈現虧損狀態，上一次虧損發生在2018年，當年是受到美國股市重挫影響，之後2019至2021年股債市逐步回升，所以獲利呈現較好。

至於前年被疫情重創的OIU，去年倒是由虧轉盈。保險局指出，去年有14家業者（壽險9家、產險4家、再保1家）可承作該項業務，稅前獲利達2,962.3萬美元（壽險2,265萬美元、產險660.4萬美元、再保險36.3萬美元），有效契約數達1,373件、總保費收入達8,437.3萬美元，雙雙下滑是因為疫情與國際情勢影響，而獲利由虧轉盈主要是因為有部分業者呆帳沖回。

在壽險新契約保費部分，保險局官員指出，去年件數雖下滑但新契約保費收入較高，主要是躉繳件的推升。據統計，去年壽險新契約保費收入590.3萬美元雖較前年成長197％，但件數是下降的，從4件降至3件，只有一家壽險公司承作新契約，主要是OIU需要境外客戶來台投保，因為新冠肺炎的邊境管制，境外旅客難以來台觀光，自然無法投保，但隨著國境解封，業務將重新啟動。