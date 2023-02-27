前南投縣長林明溱鏖戰南投立委補選，陸續請來新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安等一線戰將相挺。國民黨台北市議員徐巧芯今(27日)在《洪淑芬辣晚報》節目強調，當初王鴻薇補選北松山、大同區立委，選前可公開的民調是領先12％，這場選舉打得很熱，且對手吳怡農明顯表現不好，但選前三天的民調卻只贏3％。藍營支持者本來投票率就低，這次南投更不能有不差我一票的想法，要鼓勵大家出來投票。

徐巧芯表示，南投再怎麼說，基本盤藍大於綠，再加上許淑華縣長也是高票當選，或許會覺得低調面對這場選戰，或許是勝利方程式。可是打著打著慢慢發現好像不太對勁，民進黨當時對中二選區顏寬恒這種全黨打一人的氣勢又開始了。

「這跟我之前講的不謀而合，就是說民進黨他是不會放棄的！」徐巧芯提到，國民黨的人要注意這一點，民進黨他是不會放棄的。而且如果單比過去其他選舉的投票率，大家都知道，綠營支持者出門投票的意願就是比藍營的高。

徐巧芯指出，補選就是這樣的遊戲，它跟大選不一樣，補選很拚、很吃投票率，即便覺得自己贏別人比較多，可是你的支持者沒有出來投票，那最後還是票多的贏、票少的輸，還是有可能陷入危機。所以這一兩週來，林明溱是調整了方向，包括把國民黨的一軍，侯友宜、盧秀燕、蔣萬安全部請到南投幫忙輔選，還有很多議員及立委，讓有聲量的人趕快去幫他掃街、掃市場，就是要讓大家知道南投這邊有一場很重要的選舉。

「出門投票也好，回來投票也好，不要忘記了林明溱還在選！」徐巧芯強調，過去不管是黃敏惠或王鴻薇的選舉，其實在選前都非常緊繃膠著。以王鴻薇的選舉來說，選前可公開的民調是領先12％，這場選舉已經打得很熱了，而且吳怡農很明顯是表現不好，可是到了選前三天的時候，同樣TVBS的民調，那時已經不能對外公佈了，只贏3％！所以最後票開出來小贏這件事，很多民進黨人還在那邊竊喜，其實藍營早就掌握到了。

徐巧芯直言，這是由於藍營投票率本來就比較低，當他覺得這個地方穩贏的時候，他就覺得我乾脆不要出來投票了，不差我這一票！南投絕對不能有這樣的想法，沒有什麼不差一票，只要願意支持許淑華、林明溱，都應該要鼓勵他們去投票，「不管他支持誰啦，投票是國民的義務嘛！」