威力彩已經連續11期槓龜，今（27日）晚頭獎開出預估上看9億元，許多民眾也趁此機會試手氣，拚一個夢想成真的機會。
威力彩第112000017期27日晚間開獎，第一區中獎號碼為06、01、20、10、03、17；由小到大為01、03、06、10、17、20，第二區中獎號碼為08。威力彩採取隨機加碼，只要頭獎金額未達3億元，當期額外加碼2億元，當期活動限加碼1次。
一切資訊由台彩公告為準。
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