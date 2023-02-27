日本首相岸田文雄表示，為了加強日本的防衛，計畫向美國購買400枚戰斧巡弋飛彈(BGM-109, Tomahawk cruise missile)，以應對包括北韓、俄羅斯，與中國大陸在內的威脅。

防衛郵報(Defense Post)報導，岸田在下議院預算委員會上說：「我們政府的計劃是購買400 枚巡弋飛彈。」他並未詳細說明細節，理由是軍事敏感性。

本月稍早，日本防衛大臣濱田靖一表示，日本已撥出 2113 億日元（約475億新台幣）在下一個財政年度購買飛彈，也就是一次買足，而不是常見分幾年進行。之所以如此，顯然是防衛的迫切性。面對中國大陸日益增長的軍事影響力，與北韓擁有核武器後，持續表現出的不可預測飛彈試射動作，岸田政府希望快速的大幅提升日本的防禦能力。

俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭也引發「下一場衝突戰爭」的擔憂，人們的眼光放到東北亞，對中國大陸是否也會對台灣「特殊軍事行動」，一種看法是2027年會發動。

日本是二戰發動者與侵略者，因此在日本投降後，長達9年的時間由美國托管，並擬出一部戰後和平憲法，嚴格限制日本軍事能力，只能有被動式本土防禦措施。

但是到了去年，日本更新了安全和國防政策，提及因應中國大陸帶來的挑戰，需要增加國防開支，到2027年將增加到現在的一倍，達到北約標準，也就是GDP的2%。

同時，日本的武器也可對外銷售，一方面因應軍費的增加，再來也與銷售國建立軍事互助關係。截至目前為止，日本尚未突破武器銷售，不過菲律賓是很可能成功的潛在客戶，菲律賓對日本的UH-1J、AH-1S直升機，以及74式坦克很感興趣。