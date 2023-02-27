南投立委補選候選人蔡培慧說，她若進國會將爭取新住民親友來台打黑工變合法，解決台灣缺工問題。（楊靜茹攝）

獨派大老辜寬敏27日辭世，副總統、民進黨主席賴清德在臉書發文悼念後，繼續到南投為立委補選候選人蔡培慧輔選，至鹿谷鄉3間宮廟參拜並舉行造勢活動，面對記者數度追喊：「 最挺你的辜寬敏過世了？」賴清德不回應，他再提131線拓寬案及國土保育一問題，痛斥林明「煙」不做工作，輔選累了嗎？一直將對手林明溱改名為林明「煙」。

行政院副院長鄭文燦與名間鄉長陳翰立進行車隊掃街為蔡培慧助選，接著趕到水里鄉、鹿谷鄉造勢現場，跟賴清德合體為蔡培慧站台，強調2月20日全台脫口罩，3月6日各校園脫口罩，即將迎接正常生活，接著全民將發6千元。

有關中央超收稅金的4千多億元，鄭文燦強調，行政院已經編列特別預算1400億元，將發給每人6千元；還有一些預算是幫助中小企業及農漁業。

賴清德在鹿谷鄉造勢現場，再度提及受龍宮主委曾提及縣道131線拓寬的問題，「這是主委自己講的」，當時主委一行人去拜託蔡培慧，蔡培慧也幫忙爭取經費，但是縣府不送案。而小半天大部分土地被劃為國土保育一（國保1），民眾陳情稱中央劃設，這是縣府要規劃的，在在顯示林明「煙」，不是，林明「溱」擔任縣長時都不工作，如何讓他當立委？

南投縣府指出，投58線(原縣道131線)34公里至40公里路段拓寬改善工程，2013年5月28日完成設計，期間共召開4次說明會，因水里鄉玉峰村房屋密集路段將原路拓寬或改線？居民無共識，該計畫無疾而終。南投生活圈道路交通系統建設(公路系統)之推動計畫須縣府提案後，再由交通部公路總局召開審查會議，始能核定經費額度，強調「無法先補助預算再提案」。

有關小半天農地變國保1的問題？縣府強調，土地林務局或國產署的土地，不論是否有租約關係，被認定屬森林區、水源地直接劃入國保1，中央立法時未賦予縣府自行劃設之權限，中央對國有土地也未依現況做劃設。

南投縣府說，站在保障人民財產權益的立場，已對私有農地或林地部分爭取將其劃為農3，盼副總統賴清德能聽到南投鄉親的心聲，協助本縣的二項訴求：第一、爭取功能分區改劃應依現況需求，不受面積達2公頃以上之限制。第二、中央國有土地之主管單位，應該依𠄘租使用現況予功能劃設。

蔡培慧在水里造勢現場演講強調，她住在魚池鄉頭社，她的阿嬤都會到水里採買，拉近跟水里鄉親距離；她在鹿谷鄉的造勢場合，則談及當地面臨的缺工問題，強調現在新住民找親友到台灣旅遊度假打黑工的問題，她進國會將爭取合法打工，這樣缺工的問題就能解決。