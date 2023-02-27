新光三越UUIN寶藍套裝洒落背心，推薦價7880元＋UUIN寶藍套裝洒落寬褲，推薦價7680元。（新光三越提供）

新光三越SELF－PORTRAIT奶油白經典水溶蕾絲西裝領洋裝，推薦價1萬8800元。（新光三越提供）

新光三越KlassiC KC9201Ｘ琥珀漸咖墨鏡，推薦價2980元。（新光三越提供）

SOGO忠孝館MOJORIE不對稱拚色百褶洋裝，5980元。（SOGO提供）

SOGO忠孝館Heather條紋短版尖領襯衫，2190元。（SOGO提供）

SOGO忠孝館MICHAEL KORS Parker亮橘金屬飾側背包，2萬2000元。（SOGO提供）

微風南山atre URBAN RESERCH動物紋水洗皺摺長裙，原價1890元、特價1134元。（微風提供）

口罩全面解禁，社交生活、度假旅遊也回歸日常，百貨業者觀察，櫃上年後春裝的詢問、購買度都超高，因應國外海島度假、派對需求趨勢，今春也以鮮豔粉柚色系、挖洞設計、奢華亮鑽等元素為主，在解封後帶來青春洋溢的解放感。

新光三越春上市以「80年代加州奢華派對，與馬里布遊玩日常」為概念，歸納出度假、狂歡兼具的潮流穿搭，分析今年春季時尚關鍵，可掌握色彩鮮豔、令人注目的剪裁、或閃亮的配件等大膽元素，如高彩度的「多巴胺亮色」、吸引注目的「挖洞剪裁」，及讓時髦感加分的「奢華亮鑽」等，都是今年春天必備流行單品。

新光三越台北信義新天地也觀察，今年春上市服裝熱度特別高，很多主顧客年後就打電話至櫃上詢問，部分櫃位單品進貨不到10件就一下賣光，主因是旅遊熱潮旺，海島度假風潮也回歸。

SOGO百貨忠孝館今春推薦萬歲洋紅、水晶玫瑰粉、活力橙柚色、春日之歌藍色系，用繽紛春彩注入流行元素，推薦香港設計師品牌DOUGHNUT平價包款、丹麥風格品牌RAINS、東京設計師品牌Foo Tokyo等；同樣來自日本的「豊岡鞄」高品質包款，將於3月21日登場。

另SOGO復興館展開「新時尚」為春季重點趨勢，以經典的丹寧元素、浮誇小配件，及各式繽紛色彩、閃亮元素為主題，此外，SOGO復興館秉持環境永續理念，攜手多位台灣知名設計師品牌，今年於3月18日的時裝周首場，就將以台灣服裝設計師做主秀，同時也首度與台北時裝周合作，推出「設計師快閃店」，讓顧客可同步入手新品。

微風南山atre艾妥列至明（28日）止，推出「2023 atre JAPAN BRAND SALE」，最低4折起，品牌有知名的BEAMS、UNITED ARROWS集團品牌、URBAN RESEARCH、PALFiLLER，VIP特別折扣2件以上享折扣再9折，3件以上再85折。