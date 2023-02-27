好萊塢小天后賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）是迪士尼童星，從小就因亮麗外型受到大眾關注，過去她與小賈斯汀（Justin Bieber）交往長達8年，期間分分合合最後還是結束戀情，小賈斯汀後來和模特兒海莉比伯（Hailey Bieber）交往、結婚，三人關係也時常受到外界討論，去年賽琳娜和海莉在活動上親密擁抱，不料這才沒多久，賽琳娜就為好友泰勒絲槓上海莉，掀起網友熱議。

事情起因賽琳娜22日在社群平台上曬出失敗的塑眉成果，三個小時後卡戴珊家族名媛凱莉珍娜（Kylie Jenner）上傳一張與海莉視訊的照片，兩人都露出完美的眉毛，海莉同時轉發凱莉的限動，這讓不少粉絲認為凱莉和海莉在霸凌賽琳娜，凱莉事後在該影片下方澄清：「沒有嘲笑賽琳娜的意思，我都沒看過她塑眉的影片，你們真的沒事找事，太傻了」，賽琳娜也在底下回應：「同意凱莉，這一切都好沒必要，我是凱莉的粉絲」，不過賽琳娜在網友痛斥凱莉和海莉的影片中留言：「我愛你」，讓人摸不著她的立場。

事情起因是海莉和凱莉疑似嘲笑賽琳娜的眉毛。（圖／微博）

正當大家以為事情過去了，沒想到隔天（23日）賽琳娜看到網友的影片「海莉比伯真面目：賤人、霸凌者」，選擇主動回應，影片中是2017年海莉與Method Man 共同主持節目《Drop the Mic》的片段，主持人提到泰勒絲時海莉露出作嘔表情，賽琳娜針對該抹黑海莉的影片寫下：「很抱歉，但我的朋友在這場遊戲中不但會繼續走下去，還會走到最後。」

賽琳娜在批評海莉的影片下留言力挺泰勒絲。（圖／微博）

賽琳娜這一舉動讓海莉的追蹤人數狂掉20萬，卡戴珊家族全體關閉Instagram粉絲評論功能，事後賽琳娜在直播表示自己將退出社交平台一段時間，她認為這花太多時間有點愚蠢，自己已經老到不適合這麼做了，「但我非常愛你們，我會很快回歸的」。有網友力挺賽琳娜，也有網友認為明明是自己與海莉的紛爭，卻要拉上泰勒絲加入的行為很不妥。