2023年第3屆健身工廠盃少年足球精英賽一連3天在高雄楠梓足球場進行，27日進入冠軍戰，TFA隊堪稱本屆最大贏家，包辦U8、 U9組的雙料冠軍，柏文健康事業公司總經理林洵賢親自為獲獎球隊頒獎，期許小球員們更上層樓，相約明年健身工廠盃和大家再見。

第3屆健身工廠盃少年足球精英賽在經過前一日8強激戰之後，各組4強在27日爭冠，每組都相當有看頭，家長們坐滿觀眾席拿出加油棒、大聲公為小球員們歡呼加油，每組冠軍隊伍可獲得獎金6萬元、亞軍獎金3萬元、季軍獎金1萬元。 最先登場的U8組冠軍戰，TFA墨西哥以3比0擊敗夢幻光芒拿下冠軍；U9組的TFA尤文圖斯和航源FC分別是上屆U8組冠、亞軍，本次雙方在U9組冠軍戰碰頭，儘管航源FC上半場率先進球，不過TFA尤文圖斯很快反超並拉開比數，最終TFA尤文圖斯以7比2大勝奪冠，TFA本屆包辦U8組、U9組的雙料冠軍。

U10組的合興小不老和WINGS SOCCER戰況膠著，直到下半場比賽結束前的10秒，WINGS SOCCER守門員發生失誤，合興小不老高丰冷靜轉身射門，助隊2比1氣走對手、笑納冠軍，贏球大功臣的高丰更獲得U10組金靴獎，賽後他說，「我沒有踢進過絕殺球，很開心能夠幫助球隊拿到冠軍，也希望自己可以慢慢變強，向我的偶像C羅學習。」

U11組則是兩支北部強隊樂活象對決蘆洲國小，最終樂活象以2比1勝出捧冠：壓軸的U12組冠軍戰依舊戰得難捨難分，小雷鳥足愛踢獲得點球機會先馳得點，不過在比賽結束前10秒，TWFC-虎一記小角度射門入網，硬是追成1比1，進入延長賽後，TWFC-虎上演絕地反攻連續進球，終場以3比1逆轉奪冠。

第3屆健身工廠盃至此圓滿結束，今年創下賽史最多60支隊伍參賽的紀錄，並擴大為U8、U9、U10、U11以及U12五個組別，除了舉辦賽事、引進西甲青訓系統之外，更啟動了「天使計畫」，贊助商健身工廠代表表示，「天使計畫」希望可以廣邀全台灣熱愛踢球、有天份的小球員來到西甲學校訓練，柏文健康事業貢獻硬體和環境，更期盼有更多有志一同的企業好友，幫助孩子們圓夢的經費，一同撒下更多台灣足球的小小種子，讓台灣足球越來越好。