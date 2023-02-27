一名人妻稱丈夫日前訂了間摩鐵，入住後她發現沐浴、泡澡和如廁空間全是露天，最離奇的是馬桶周圍毫無遮蔽，就在浴缸旁邊，無奈笑說「感覺大便需要先擦好防曬」，其他網友也說「雨天拉屎要撐傘」、「第一次約會不能大便了」、「耶穌光直接打在馬桶上欸，大個便都感覺神聖了起來」。

臉書「奇葩裝潢分享中心」日前有網友投稿一間摩鐵裝潢，該網友稱她的丈夫日前訂了一間汽車旅館，屋內的沐浴盥洗空間是露天的，有2個大浴缸、1間淋浴間、1個洗手台，最特別的是「馬桶」就設置在戶外空間，網友笑說「老公訂的汽車旅館浴室長這樣，感覺大便需要先擦好防曬」。

她發現摩鐵沐浴泡澡和衛生空間全是露天，最離奇的是馬桶毫無遮蔽，就在浴缸旁邊，她無奈笑說「感覺大便需要先擦好防曬」。（翻攝自臉書「奇葩裝潢分享中心」）

其他網友則留言「雨天拉屎要撐傘」、「露天溫泉旅館，要素都齊全了就是哪裡怪怪的」、「耶穌光直接打在馬桶上欸，大個便都感覺神聖了起來」、「露天澡堂，泡澡露天就好，連沖澡跟廁所都露天…這解放感too much」、「第一次約會不能大便了」、「大個便除了防曬還要穿暖點，不然會不會被冷屎」、「吸收天地精華，排除體內毒素」、「是要大多久，才需要擦防曬」。

先前同社團也有一張奇特裝潢照片，竟是一間房間的馬桶竟設置在「戶外陽台」，使用人坐在馬桶上就是背對戶外的鄰居，讓網友笑說「颱風天不能上廁所」、「邊大便邊看對面鄰居在幹嘛」、「通風又沒屎味，接近大自然」。