為了制裁俄羅斯，西方國家鎖定俄國的能源產品進行封鎖，但歐洲能源還是高度仰賴進口，美國適時填補俄油的缺口，滿足歐洲汽油、柴油與飛機燃油等各種關鍵油品之所需。

根據船舶運輸追蹤業者Kpler的統計，自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，美國平均每個月經由海運銷往歐洲的油品量跳增38％。外銷至德國、法國與義大利等歐盟主要經濟體的原油量均大幅增加，其中西班牙對美油的採購量更暴增88％。

據Kpler的資料，今年1月美國從墨西灣運往歐陸的石油出口量已達每日153萬桶，歐洲已連續好幾個月超越亞洲成為美國石油更大的出口市場。

此外，美國外銷歐洲的天然氣同樣激增，據白宮指出，去年美氣運往歐洲的出口量較前一年翻升逾一倍。

專家表示，美國能源出口激增意謂著美國在全球能源市場的影響力水漲船高，分析師並指出，近幾個月來西方聯盟對俄油出口與價格設限，美國原油生產在穩定市場上起了一定的作用。

標普全球能源歷史學家暨副董事長耶金（Daniel Yergin）表示，「美國已重新取得1950年代以來在全球能源市場主導力的最高地位，美國能源如今已是歐洲能源安全的一大核心基石。」

分析師指出，隨著歐美指標原油期貨價差擴大，讓石油交易商與投資客更視美國銷往歐洲的石油產具有炒作的利基。

根據美國能源資訊局的資料，2022年美國原油開採量達到每日1,190萬桶，逼近歷史新高，報價業者Argus媒體美洲原油定價部門主管威斯奎茲（Gus Vasquez）指出，美國產油量逼近天量對美國原油期貨指標西德州期油帶來下壓，進而造成布蘭特與西德州期油的價差擴大。

周一國際油市平穩，布蘭特期油報83.07美元，美國西德州期油報76.31美元，價差約6.76美元。