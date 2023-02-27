前行政院發言人陳宗彥近日遭踢爆，在台南市政府任職期間，涉嫌接受酒店業者性招待，並為業者疏通的爭議。前立委蔡正元26日，將陳宗彥與前總統陳水扁之子「陳致中召妓」一事做比較，他強調陳致中再不濟，至少也是自己付錢。對此，Youtube頻道《Bit King比特王出任務》發起投票。

《Bit King比特王出任務》提到，蔡正元提出3點，直言陳宗彥已經不是涉嫌接受性招待，首先，他沒有自己付錢；再來，是酒店業者「豆哥」幫忙付的錢，「第三，他拿什麼還豆哥？ 就是這些有的沒有的，這已經不叫性招待，是性賄賂。」。並提問「陳宗彥『小芸風波』跟陳致中召妓哪裡不同？雙陳哪一位你更尊重一點？」

截至27日晚間8點30分，總計有超過3萬8千人參與此投票。認為「陳宗彥好一點，沒付錢不算嫖」的人僅僅只占5%、支持「陳致中好一點，至少自己付錢」的網友則高達20%、覺得「兩個一樣爛，都不值得尊重」民眾最多，占74%、剩下1%的人則是持「其他」意見。

網友對於陳致中、陳宗彥兩人的情況，留言表示「招妓才不是重點，重點是被招待後的利益關係，然後檢調體系的腐敗，這一連串真的很誇張」、「一個自己付錢，一個別人幫他付」、「各有優點，也各有缺點」、「法院認證中，另一未認證」。