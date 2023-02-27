前南投縣長林明溱鏖戰南投立委補選，國民黨台北市議員徐巧芯今(27日)在《洪淑芬辣晚報》節目強調，現在很需要找最有贏面的人幫國民黨扛住，林明溱帶頭講願意在2024開啟世代傳承，包括他跟他的兒子都不會選2024南投立委，讓藍營更能整合團結在一起。最後關頭要做兩件事，第一是在地勢力組織戰的整合，第二就是空戰的全軍整合，安排侯友宜、盧秀燕、蔣萬安也好，立委議員也好，不斷下去幫忙林明溱打起來。

徐巧芯表示，林明溱在這場選舉裡面，也碰到一些地方上的角力與議題，所以他很明確地告訴大家說，他這個補選選完之後，他不會去競選2024，他的兒子也不會！這是打破民進黨在地方上的這種謠言。這很重要是因為，國民黨現在很需要團結在一起。

「你不要覺得說就是，反正讓林明溱輸了之後，那下次換我來。不可以有這種想法！」徐巧芯提到，今年提名林明溱是因為，林明溱他是前縣長，地方上的知名度比較高，所以在補選這種很急的情況下，你只能找現任比較強的人來選，所以難以說培養新人，或讓新的人來參加補選，因為目標是要贏！

徐巧芯指出，可是林明溱好的地方是，他帶頭講了說，他願意在2024開啟世代傳承，包括他跟他的兒子都不會選2024南投立委。這代表他們會做世代傳承，那他們現在為國民黨做的事情是苦勞，不是功勞，是真的有苦勞，就是現在很需要找一個知名度最高，最有贏面的人，幫國民黨扛住，幫縣長許淑華扛住這一席立委，而目前能找到的最佳人選就是林明溱。所以要培養新人，接下來還有一年的時間跟機會，林明溱會好好來做這件事情。

「所以林明溱的宣示，透過媒體的宣傳報導，更能整合團結在一起。」徐巧芯強調，最後的關頭就兩件事情：第一個是在地勢力的整合，這牽涉到組織戰。第二個就是空戰的全軍的整合，就像當時王鴻薇在掃街，國民黨是整個市議會大家排班下去站路口，都分配好了，每一個路口站4、5個議員，這樣子幫她拉票，是全黨團結在一起，氣勢當然能夠強。現在空戰就是安排一軍也好，立委、議員也好，不斷下去幫忙他打起來。