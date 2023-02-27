洪政軍是學甲槍擊案核心主嫌之一。（本報資料照）

孔祥志獲知郭再欽受羈押後已想返台，卻苦於門路。（本報資料照）

犯下學甲槍擊案的核心凶嫌孔祥志與洪政軍去年11月雙雙偷渡搭船逃往大陸，身上盤纏漸少，隔海聽聞郭再欽被捕羈押，已興起返台念頭，卻苦於「有能力過去，沒能力回來」，台南市警察局長廖宗山全憑「人情」使對岸公安點頭，順利令兩嫌返台歸案。

孔祥志與洪政軍犯下學甲88槍擊案後，接受安排搭船偷渡大陸泉州，兩人在聽聞郭再欽遭檢方羈押後，認為開槍目的已達到，有意返台，但已沒人安排船隻，「來的了，回不去」，只好在大陸繼續躲藏。

孔、洪2人在大陸起初生活十分揮霍，體重上升，但被逮入獄後，承受不了大陸的牢獄生活，短短1個多月的折磨，體重直直落，瘦到比偷渡前還輕。

廖宗山在刑事局偵8大隊任職時，即與大陸公安高層建立交情，取得彼此信任，他上任台南市警局長，研判孔、洪皆逃往大陸，即刻將2嫌資料傳給大陸公安友人，2嫌隨即在對岸落網。

正值兩岸政治緊張時期，兩岸共同打擊犯罪機制早已停滯，學甲槍擊案能夠重啟兩岸司法互助，成功引渡2嫌返台歸案，全憑廖宗山與對岸長期經營的交情，資深刑事人員認為，學甲槍擊案能夠破案，「全台警察局長只有廖宗山有能力辦到」。