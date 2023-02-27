韓聯社報導，韓國央行27日發佈的一份報告顯示，「中國重新開放」（即疫後經濟重啟）等措施，將推動今年中國經濟增速上升2個百分點，進而可將韓國經濟增速抬升0.3個百分點。

韓國央行預測，得益於疫後經濟重啟，預計中國經濟增速將從去年的3％升至今年的5％，並有望推動韓國今年經濟增速上升0.3％；這歸因於韓國對大陸出口和中國訪韓遊客的增加。

出口方面，韓國對大陸出口其間因疫情大幅萎縮，但得利於中國經濟重啟，預計將從下半年起逐步增加。最先有起色的將是化工產品出口，智慧手機、半導體等IT產品出口有望陸續復甦。

旅遊方面，針對自大陸入境人員的新冠落地檢義務將從下月1日起解除，由此到訪的中國遊客有望增加。鑒於中國遊客每人平均消費額（1689美元）遠高於美國（1106美元）和日本（675美元）遊客，中國訪韓遊客每增加100萬人，就有望推高韓國國內生產總值（GDP）增速0.08個百分點。

但韓國央行同時指出，中國的中間產品國產化率相當高，中國經濟可能以消費為中心復甦，加上全球需求低迷，這些利空因素恐將導致中國重新開放給韓國經濟帶來的效益不及過去均值。

物價方面，韓國央行預測，中國需求增加可能會推高油價等原材料價格和中國物價，由此韓國物價漲勢趨緩的態勢在一定程度上受到抑制。