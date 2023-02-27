屏東消防員蕭翰隆26日執行公墓打火勤務時，意外被五噸重的水廂車壓傷，送醫搶救仍傷重不治，屏東地檢署檢察官盧惠珍27日前往相驗，除訊問相關人員並勘察現場及保全證據外，強調將持續深入調查。

檢警調查發現，蕭男前往恆春鎮一處公墓附近執行滅火勤務，因消防車輛停置於斜坡處，水箱車不明原因移動滑行造成他遭輾壓，仍因傷重不治。

檢察官迅速偕同法醫師到場相驗，立即訊問相關人員、勘察現場及保全有關證據，力求查明事故發生始末，至於發生原因是否機械故障、人為疏失或其他因素，目前仍積極偵辦中，尚有待釐清，承辦檢察官亦將掌握相關案情及事證，繼續詳加調查。

屏縣消防局副局長李彬正指出，初步檢查車輛並沒有機械上的問題，研判可能是水箱車裝滿水，車輛本來就比較重一些，再加上停靠處有點斜坡，才會造成車子滑動，造成憾事。

至於案發的水箱車是在2004年10月1日購置，已有19年車齡，作為出勤車輛不足時的預備車輛使用，但仍依規定執行每日、周、月、半年度的檢修保養，所有保養都會經過保養人簽名，再經主管核章，車輛皆經保養廠評估，若不堪使用或維修經費龐大，就會進行汰換。