身體有狀況，看鼻涕就知道？兒科醫師陳映庄指出，鼻涕顏色可分為五種，通常大多為白色，若是出現血絲且長期未癒，可能是鼻咽癌的前兆，應速至醫院檢查。

兒科醫師陳映庄在臉書粉專「陳映庄醫師的育兒資訊站」發文表示，不光是痰，鼻涕顏色也有學問，如果是白色水水的，通常是過敏，可先移除過敏原，並把鼻子清洗乾淨，如果是白色黏稠帶點微黃，通常是感冒。

如果鼻涕整陀都是黃綠色，可能是細菌感染鼻竇炎，建議就醫治療；若鼻涕帶有血絲，鼻黏膜微血管破裂，感冒、過敏都會增加破裂機會，但長期未癒要小心是鼻咽癌前兆；最後是流鼻血，為較大血管破裂，不過若經常發生或止血不易（超過15分鐘）建議至醫院檢查。

另外中山醫學大學附設醫院耳鼻喉科黃承楨醫師曾指出，出現單側鼻塞的原因很多，也可能是鼻腔腫瘤造成，鼻腔倒生性乳突瘤為鼻腔常見良性腫瘤，約佔鼻內腫瘤5%，好發於55歲的年紀，男性比例較高。常見症狀為鼻塞、黃鼻涕、嗅覺不良及鼻血。