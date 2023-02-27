陸軍八軍團一對軍中情侶在營區內自拍性愛影片遭人惡意外流，2人現已調離現職遭記過，但有多段影片被瘋傳，警方積極傳喚散佈者、追查源頭；女方近日也發聲明稱有7個假帳號盜用她圖片，假裝是她發文，怒罵「不懂你們多需要蹭熱度，也不懂你們為什麼時間這麼多，還可以假裝是我」。

據ETtoday報導，2人因違反「兩性營規」及「國軍資通安全獎懲規定」，遭記2大過2小過，若未申訴，軍方就會進入汰除程序，女方事後在IG、Line發出聲明，協尋外流元凶以及散布影片者，稱有多段影片陸續流出，2人最後至高雄市婦幼隊提告，並提供相關影像截圖和群組對話紀錄。

女方近日再度發聲點名有7個假帳號盜她圖片，該帳號假扮成她本人發文、圖片，她怒批「不懂你們多需要蹭熱度，也不懂你們為什麼時間這麼多還可以假裝是我」。據悉警方已掌握多名轉傳影片的網友，遍布各行各業，將依相關法律函送偵辦，但尚未查出外流元凶，會持續追查。

該對軍中情侶先前在營區內拍下的性愛影片因遭不明人士外流，目前已赴警局報案，原本有媒體報導稱警方已查獲外流者，但據了解，警方尚未查獲首位外流者，但已查出涉嫌二度轉傳影片的多名散布者，後續將陸續通知散布者到案說明，並依法送辦。