國防部本月21日公告「全民防衛動員準備法」修正草案，全案更名為「全民防衛動員法」，要求由縣市政府配合辦理「應對出版事業、廣播電視事業、網際網路平台與應用服務提供者及新聞從業人員，實施調查、統計、編組及規畫」。對此，前立委郭正亮今（27）日就表示，「動員準備階段，這個顯然就是為了政治利益，太明顯了」，引發討論。

郭正亮今日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「這個法案保證不是國防部提的，一定是國安會交辦的」，郭正亮更指出，動員實施階段爭議比較小，重點是動員準備階段，動員準備階段的條文只有「應對出版事業、廣播電視事業、網際網路平台與應用服務提供者及新聞從業人員，實施調查、統計、編組及規畫」是新增的，其他本來都有。

郭正亮直言，「動員實施時期由總統通過緊急命令來實施，那個我相信一定是已經進入相當緊急的階段，但重點是『動員準備時期』是隨時可進入這個狀態欸，我覺得在野黨若要審這個法案，要重視的是動員準備階段的相關部分」，最後郭正亮也強調，「動員實施部分那比較難爭，因為如果真的進入戰爭階段，大家也會自我團結自律，可是動員準備階段，這個顯然就是為了政治利益，太明顯了」。