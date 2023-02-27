香港女星黎姿（現名馬黎珈而）曾是歌影視三棲藝人，在《倚天屠龍記》飾演金庸美女趙敏，姣好的美貌令觀眾難以忘懷。近日她現身自家美容護膚品牌的活動，大方地與女粉絲合照，卻因光線問題變成陰陽臉，遭網友指：「黎姿真的老了」，也有網友怒罵女粉絲故意放黎姿的醜照美化自己。
一名年輕女粉絲在小紅書PO與黎姿的合照，由於當天的現場燈光是紫色，她們的臉被照得發紫，亮度甚至有些不均勻，尤其是黎姿，一半黑一半亮，變成奇怪的陰陽臉。
網友不禁質疑原PO故意放黎姿的醜照，留言：「博主要不要把照片處理下，不用美顏，就是光線正好有點怪」、「把人家拍得那麼醜，還把照片發出來突出你自己嗎」，但也有網友緩頰：「樓主青春美少女，黎姿在她這樣的年齡原相機也很美」。對此，原PO回應：「是啊前置原相機，我才20歲，皮膚比50歲的黎姿好一點不應該很正常很符合科學自然嗎？」
此外，一部分網友看到黎姿的無修圖，忍不住吐槽：「歲月不饒人」、「不得不承認黎姿老了就是老了，年輕時是個大美女」，但也有人誇讚黎姿年紀大了眼神還是閃閃發光。
黎姿2008年嫁給富商馬廷強，便宣布退出演藝圈，把事業重心轉往商界，目前已是身家百億的女CEO。不過，黎姿近日罕鬆口有機會復出拍戲，只不過時間有限，如果3個女兒都同意，有朝一日她會復出拍戲。
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