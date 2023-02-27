由於水氣偏少、冷空氣持續減弱，明天只有東半部地區及大台北山區有零星短暫雨，天氣會更進一步回暖，各地白天高溫可達24至26度，周三（3月1日）晚上受東北季風影響，桃園以北及東半部降雨機率提高，周六（4日）東北季風再增強，北部及東半部地區有局部短暫雨。

氣象局分析未來溫度變化。（氣象局提供）

氣象局指出，明天各地大多為晴到多雲，只有東半部地區及大臺北山區有零星短暫雨；溫度方面，白天各地高溫普遍都可以來到24至26度，南部內陸近山區的地方有機會更高，早晚仍偏冷，清晨西半部低溫只有13、14度，東半部則約15到17度，西半部日夜溫差大。

氣象局分析未來降雨趨勢。（氣象局提供）

氣象局說明，周三各地白天晴到多雲舒適溫暖，晚上東北季風增強，桃園以北及東半部降雨機率提高，北部及東北部氣溫逐漸下降；周四（2日）桃園以北及東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，北部及東北部天氣轉涼，高溫不到20度，其他地區早晚涼；周五（3日）東北季風稍減弱，迎風面降雨減少，剩東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，北部及東北部白天氣溫略回升。

周六東北季風再增強，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；下周日（5日）各地大多為多雲到晴，僅東部及東南部地區有局部短暫雨，各地早晚較涼；下周一（6日）東北季風稍減弱，各地大多多雲到晴，僅東部及東南部地區有局部短暫雨，氣溫略回升；下周二至下周四（7日至9日）各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫雨。