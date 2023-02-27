屏東3天70件雜草火警，萬大橋旁從白天燒到黑夜。(屏縣消防局提供)

別再燒了！228連假屏東不平靜，全縣3天已累計70件雜草火警，更造成消防員疲於奔命，萬丹鄉萬大橋旁河床地27日上午10時許也通報火警，由於消防人車無法到達，只能遠處戒備，火勢也從白天燒到晚上，連鄰近高雄市都看得到。

屏縣消防局表示，萬丹鄉萬大橋右側河床地雜草火警，因消防人車無法到達，現場由萬丹分隊及高雄市中庄分隊警戒中，目前第七河川局已調派怪手前往開闢防火巷，避免火勢持續延燒。