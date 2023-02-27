儘管各種消息推測，大陸可能在2027年左右對台動武，但是美國中央情報局局長伯恩斯(William Burns)卻表示，大陸眼看到俄羅斯對烏克蘭軍事行動的挫敗，他們可能會重新評估軍事行動的必要性。

CNN報導，伯恩斯在周日播出的電視採訪中強調，他的看法不代表台海問題不重要，相反的，即使軍事衝突並非不能避免，但美國也必須「非常認真地」看待習近平對台灣的企圖。

伯恩斯是在CBS電視台的《國際瞭望》(Face the Nation)節目訪問時，提到台海危機，他說：「正如已經公開的那些消息，大陸最高層已指示中共部隊準備在2027年準備好對台作戰，但這並不意味著必定是2027年。」

「我們的判斷是，就當前情況，包括中共最高軍事領導層，對於他們是否能夠對台作戰感到懷疑。」

台灣和大陸是1949年中國內戰結束後的分裂局面，中共控制了大陸，而中華民國只留有台灣及周邊島嶼，然而隨後的時間，中華民國逐漸不被聯合國，與多數大國所承認，到了1979年，美國卡特總統正式承認北京政府，並切斷與中華民國的邦交，同時也結束了中美共同防衛條約。作為某種極小程度的回饋，美國國會在同一年通過《台灣關係法》，做為與台灣持續交流的基準。

北京持續聲稱台灣是他們領土的一部分，並且以演習為名在台灣周邊發起威懾行動，在美國對台灣則表示多次支持，拜登總統曾表示，如果大陸試圖入侵，美國可能動用軍隊保衛台灣，不過之後白宮的發言又總是保守。白宮表示「美國的中國政策沒有改變」，「華盛頓希望兩岸以和平的方式解決台灣的地位問題」，對於是否會派出美軍協防台灣，仍然處於戰略模糊狀態。

伯恩斯表示，在俄烏戰爭後，美國和北約盟友對烏克蘭的持續支持，也有對大陸威懾的作用，但是台灣遭到襲擊的風險仍然在增加中，只是時間可能再往後推。

他說：「我要說的是，(大陸)潛在使用武力的風險，還在緩慢增加中，這個十年如果沒發生，下個十年的就更可能發生。 總之，我們必須密切注意。」