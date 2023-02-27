賓士首席技術長（CTO）謝弗（Markus Schaefer）公開證實，該公司的自動駕駛系統 DRIVE Pilot 將進入中國市場，挑戰特斯拉的全自動駕駛（FSD）系統。目前賓士S級和EQS兩款車型已率先搭載賓士L3自動駕駛系統，賓士並且承諾，使用DrivePilot功能時若發生車禍，賓士將承擔車禍責任。

據《快科技》報導，這套系統目前才剛在美國內華達州獲批商用，加州方面也僅向官方提交了申請文件，因此暫時沒有落地中國的具體時間表。比較明確的是，等到Drive Pilot在加州獲批、在美銷售範圍擴大後，公司就會開始在中國推行這套系統。

報導說，目前賓士汽車已經在北京申請牌照，或許是為了落地前先進行測試，中國研發部門的專家團隊亦深度參與Drive Pilot駕駛領航系統針對中國路況運行的設計優化。

據悉，梅賽德斯-賓士是全球首個獲得L3級，有條件自動駕駛系統國際認證的汽車製造商。這套L3級自動駕駛系統允許司機放手駕駛，期間可獨立變道、避讓或制動轉向等，並能及時響應意外交通狀況。

報導表示，在實際行駛中，開啟賓士L3級Drive Pilot自動駕駛系統後，系統將接管駕駛任務，駕駛者不用看路，雙手手腳可完全脫離駕駛，在車內拿放物品、喝喝咖啡、處理工作等都被允許。

不過，該Drive Pilot限制使用場景為高速公路或者快速路上，最高運行時速不超過64km/h。此外，必須是大晴天、光線條件好；同時還要有釐米級高精地圖，導航數據也需要得到當地政府批准。

並且在系統啟用的時候，司機可以把頭和眼睛側向一邊，但DRIVE Pilot系統必須能通過攝像頭檢測到司機的臉。一旦司機的臉被其他物體遮擋，系統會自動退出。

同時系統規範限制司機可以做別的事，但目前還不能睡覺，因為所謂的「有條件自動駕駛」代表車輛會根據道路情況，可能隨時要求駕駛者接管控制。

不過，奔馳官方已經把這套系統的自動泊車功能上升到L4級別，號稱可以在完全無人的場景下實現自動泊車，比如自動尋找車位、規劃路線、主動斷電等，並且在量產車上已經實現。

報導指出，賓士S級和EQS兩款車型，已經率先搭載賓士L3級DrivePilot自動駕駛系統。賓士公司還承諾，駕駛員如果按規定使用DrivePilot功能時發生車禍事故，賓士將承擔與事故相關的責任。