「樂葵」法式鐵板燒春季新菜「法式鴨胸苦甜巧克力橙汁醬」，繽紛的擺盤相當吸睛。（樂葵法式鐵板燒提供）

「樂葵」法式鐵板燒春季新菜「帕瑪火腿干貝湯」，以雨後春筍的意境為發想。 （樂葵法式鐵板燒提供）

春季新菜「火焰糖漬草莓奶酪干邑橙酒醬」，連甜點也在鐵板上演繹。（樂葵法式鐵板燒提供）

「樂葵」以1380元加1成的價位，一次網羅高價鐵板燒才有的夢幻食材納入菜單。（樂葵法式鐵板燒提供／陳韻萍合成）

去年11月開幕，旋即在台中餐飲業造成一股旋風的「新天地」新品牌「Le Goût樂葵法式鐵板燒」，開店以來每天滿座率皆達9成以上，1月份單店營收突破500萬元。迎接春天到來，「樂葵」菜單添新風貌，以法式經典名菜「橙汁鴨胸」為主將，領軍「帕瑪火腿干貝湯」和「火焰糖漬草莓奶酪干邑橙酒醬」，為春季菜單添上三「味」生力軍。不受物價調漲影響，品牌仍維持1380元加1成的輕奢價，

「樂葵」法式鐵板燒主打高貴不貴的用餐體驗，一次網羅鐵板燒的七大明星食材，用頂規的海陸食材和法式醬料的巧妙變化，帶給饕客創新多變的鐵板燒饗宴；加上逾千萬打造的高質感用餐空間，開幕以來一位難求。

本季新菜單保留經典食材日本鰤魚、瀨戶內海生蠔、北海道M級生食干貝、南非活鮑、龍蝦、Prime牛小排，新增法式經典名菜「橙汁鴨胸」，搭配同樣新增的「苦甜巧克力橙汁醬」，是本季菜單的新亮點。這道料理的創意源自傳統法式經典名菜「橙汁鴨胸」，嚴選飼養75天的宜蘭櫻桃鴨，將鴨皮逼出油脂，直至外皮呈金黃焦脆，再封肉煎至粉嫩7分熟，配上酸甜的苦橙醬，可可的醇厚堅果風味與蜜漬百里香柳橙，肉香與果香風味兩兩交融，讓鴨肉滋味更顯豐富。主廚在擺盤也多有心思，將滿園春色的意象融入料理當中，繽紛如繁花盛開勾人食欲。

法式傳統宴席菜中，湯品絕對是最重要的一道菜，透過湯品，食材滋味濃縮凝聚在一湯匙中，開啟法式鐵板燒味覺饗宴。「帕瑪火腿干貝湯」搭配紫蘇鹽漬白蘿蔔與炙燒北海道M級生食級干貝、筍丁，清湯倒入後筍丁浮起，猶如雨後春筍般，饒富意境。

在法式料理餐桌上扮演著重要角色的甜點，本季新上桌的是讓味蕾舞動的「火焰糖漬草莓奶酪干邑橙酒醬」，將糖漬草莓與法國干邑橙酒炙燒，利用酒燒的過程將香氣融入草莓中，最後淋上小火慢熬的草莓醬汁，搭配質地綿密的cream cheese，每一口都是幸福滋味。春季新品供應至4月底。

此外，業者透露「樂葵」營收與獲利均遠高於預期，今年預計再展兩家分店，第二間新店預計第3季落腳台中七期新市政，第三間店年底前將揮軍北市，大台北高檔鐵板燒的競爭將更加白熱化。

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