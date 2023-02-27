一名網友說他的女友入冬後就不洗澡、不刷牙，出門雖然打扮得很漂亮，平時內涵也很好、個性溫柔，但就是房間衛生環境非常差，他見女友的床都已發臭好心勸說，對方卻回「唉唷，寶貝你愛我的話就不要管我」，讓他崩潰發文問網友該不該繼續勸說下去。

該網友在Dcard發文，他的女友入冬後就不洗澡不刷牙，夏天是一週洗一次，出門時會穿得漂漂亮亮，原PO崩潰說「她很有內涵，內在也十分美麗，個性很好，但唯獨只有刷牙洗臉洗澡這件事她堅決反對」，原PO每次對女友說她的頭髮已有油垢味、床已發臭，但對方每次都堅持不喜歡做。

原PO每次苦勸女友去洗澡、刷牙、換床單，對方就會說「唉唷，寶貝你愛我的話就不要管我」，原PO無奈說當初看上對方是因為對方愛念書、長相好看、個性溫柔，同居後他靠戶政事務所的工作供養女友生活，但卻崩潰發現對方的衛生習慣，發文問網友該不該繼續苦勸對方。

其他網友留言「你可以把她扛進浴室幫她洗」、「怎麼可能不洗澡還能打扮得漂漂亮亮」、「你跟她%過了嗎？如果有，你是不是特地挑她有洗漱的那天」，也有不少人懷疑是幻想文，「不要再反串了好不好」、「戶政事務所26歲公務員供養女友有點不可思議，除非你家有金援那就當我沒說」。