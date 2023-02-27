67歲香港影帝「發哥」周潤發當年以《賭神》一角奠定演藝圈地位，後赴好萊塢發展，作品皆具高知名度，是華人影視圈的代表人物，近年周潤發漸漸淡出螢光幕，不過他時常被粉絲捕捉運動身影，面對合照請求都會大方答應，近日香港女星江美儀曬出與周潤發的合照，透露周潤發是她爬山的師傅。

香港女星江美儀昨（26）日在Instagram發文，並貼出與周潤發的貼臉合照，照片中兩人都穿著簡易運動服，周潤發戴著墨鏡，皮膚狀態看起來不錯，皺紋並不多，從墨鏡鏡片反光來看還有其他同行友人，江美儀寫下：「爬山跑步除了可以身體健康，還可以見到發哥！」透露周潤發就是帶她踏入爬山運動的師傅，多爬山就能遇到周潤發。

江美儀近日曬出與周潤發的貼臉自拍。（圖／江美儀Instagram）

兩人在1997年時，26歲的江美儀和42歲的周潤發合拍洗髮精廣告，當時江美儀出道幾年，一直在拍攝MV與廣告，而周潤發已經憑《賭神》紅遍亞洲，廣告中周潤發幫江美儀洗髮，扮演一對破鏡重圓的情侶。之後兩人一直沒有再度合作，卻都在各自的領域取得優秀成績，工作上沒有交集，私下兩人卻是一起爬山的山友，2018年江美儀就曾曬出與周潤發一起爬山的合照。

51歲女星江美儀因被星探發掘而入行，她從亞洲電視跳槽到TVB電視台後事業有了起色，多部作品都獲得提名，漸漸被大眾熟識，2013年江美儀憑劇集《衝上雲霄II》獲得萬千星輝頒獎典禮的最佳女配角，2022年憑《下流上車族》榮獲最佳女主角，登上視后寶座。