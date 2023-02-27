為了配合春節10天連續假期，2023年開工的第一個周末就遇上「補班日」，形成休息1天，就要上班5天的情況，而實際查看人事行政總處公布的民國112年行事曆，會發現2月有兩周皆需連續工作6天，2月18日補班則是因為228和平紀念日適逢星期二，所以2月27日星期一調整放假，形成4天連續假期。對此，前立委沈富雄今（27）日就表示「這個連假是莫名其妙的連假，連的一點道理都沒有，都讓我不爽」。

沈富雄27日在廣播節目《POP大國民》中表示，「這個連假是莫名其妙的連假，連的一點道理都沒有，是為了連而連」，沈富雄更接著說，「既然是連假其中的一天，我上節目的通告費還是一樣，照理說依照勞基法應該要加一點，因為我賺的通告費是繳稅的項目；所以連假、薪資、繳稅，都讓我不爽」。

沈富雄更建議，「政府不要再裝了啦，不要一天到晚連這個假、連那個假，政府應該去算，一年裡頭我們到底放幾天假，查一下就知道，那個補班的損失也要打個折扣，我認為政府應該嚴肅考慮，在52個禮拜裡面，乾脆每個禮拜週休三日，如果算出來沒那麼多，起碼一半的週是週休三日，比莫名其妙來個4、5天連假這樣湊，這不一定是對的」。

最後沈富雄也說，「政府應該要聰明一點，考量整個國家有產業、人民的觀點，到底怎麼休假？是要從長計議的，還要考量其他世界各國的走向，就可以著手改革，總歸一句，我們就是有一個無能的政府」。