香港名媛蔡天鳳遭到碎屍烹煲，事發地點大埔龍尾村村屋，現已遭外界視為凶宅，據港媒《香港01》報導，當地房地產經紀表示，要處理該房屋，拆掉重建都未必可行。另粉專《賣厝阿明知識+》跟香港《千居網》也整理出台、港兩地的凶宅定義，供民眾參考。

賣厝阿明指出，儘管內政部公告的「不動產委託銷售契約書範本」附件「不動產標的現況說明書」第11項載有「本建築改良物（專有部分）於賣方產權是否曾發生兇殺或自殺致死之情事」，但對內容規範不是十分細緻。

至於凶宅是不是鬼屋，賣厝阿明也查到網友製作的「凶宅等級」表，像其中最輕微的「微凶宅」應該就不算鬼屋，定義是意外、跌倒失足死亡、但再往上列的如室內餓死、惡意遺棄導致失去生命跡象等「次凶宅」、求死行為堅決如上吊、燒炭等「中兇宅」、以及發生過兇殺、槍殺案、社會案件的「中上凶宅」，就相當駭人了。

不過賣厝阿明也強調，雖然法律上並沒有「凶宅」這種專有名詞，也沒有法律要件，但依據上述內政部函示及過去法院判決案例，較具體的定義為「兇殺而死亡（他人加工致死）、「自殺而死亡（自行加工致死）」以及在專有部分有求死行為致死（如跳樓），基本上，非自然死亡的狀況都算凶宅。

另香港《千居網》則指出，無論謀殺、自殺、他殺，都會被視作凶宅處理，另還有一點與台灣不一樣，就是自然死亡的死者超過一個月、已經腐爛才被發現，也被視為凶宅。該網站指出，如果不想在香港買到凶宅，最好先做好向地產代理查證、查凶宅網、向銀行查詢估價、或土地註冊住查冊等。

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