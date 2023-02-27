大陸著名經濟學家、北京大學光華管理學院名譽院長厲以寧因病醫治無效，27日19時31分在北京協和醫院逝世，享耆壽92歲。厲以寧也是現任國務院總理李克強等大陸領導人的論文指導老師，因此被大陸學界譽為「國師中的國師」。

據北京大學新聞網消息，厲以寧是中國共產黨黨員、民盟中央原副主席、全國人大財經委員會原副主任、全國政協經濟委員會原副主任，「改革先鋒」獎章獲得者、經濟體制改革的積極宣導者，北京大學哲學社會科學資深教授、光華管理學院名譽院長。北京大學已成立治喪工作組，開展相關工作。

厲以寧曾指導過多位大陸領導人及高幹的碩博士論文，包括李克強、前國家副主席李源潮、現任國務院發展研究中心主任陸昊等。在厲以寧諸多著作中，有本叫《走向繁榮的戰略選擇》，即與李克強、李源潮等人合著。

2009年，厲以寧中國經濟理論創新獎，當時貴為中組部部長的李源潮以私人身分低調出席頒獎現場，要求工作人員把放在面前寫有「首長」名牌撤走，換上李源潮3字，稱「在厲老師面前，我永遠是學生，不是首長」。