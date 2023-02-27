高雄一名人妻小芳（化名）8年前在大陸嫁給丈夫後搬回台灣，卻遭丈夫6度趁她熟睡時直接性侵，丈夫甚至會拿性器放在她的嘴巴外摩擦，後來丈夫懷疑她外遇，竟拿出偷拍的影片說「我想不開的話，我就把這兩個都上網」，法官認為男子事後已拿20萬和解，判緩刑5年。

判決書指出，男子與小芳8年前在大陸福建省寧德縣結婚，年底就返台住在高雄林園區，隔年在台登記，但男子卻在民國105年至106年間高達6次趁小芳熟睡時，以性器、手指進入小芳性器，也會用口吸吮胸部，以性器放在小芳嘴巴外，摩擦嘴唇、牙齒，後來小芳到中部工作，有時因忙碌周末無法回家，竟遭男方傳訊息恐嚇。

男子傳訊息稱「以前我錄的我要拿出來給別人看嗎」，還張貼小芳為他口交的影片和2人上空裸照說「我想不開的話，我就把這兩個都上網，如果我這樣給他PO上網，你不要怪我」，小芳後來崩潰決定報警處理，警方後來在男子住家搜出手機並發現訊息內容。

高雄地院審理，法官認為男子犯行屬實，審酌他無前科，犯後坦承犯行，也已和小芳和解並賠償20萬元，依犯乘機性交罪、乘機猥褻罪、恐嚇危害安全罪合併處2年徒刑，緩刑5年，緩刑期間禁止對小芳家暴，並在1年內接受法治教育3場，全案還可上訴。