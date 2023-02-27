星期五，一名泰國毒販在曼谷被警方逮捕，但是警方是靠線報才能確定他的身分，因為他已經過多次整容手術，包括換膚、磨皮，新的面孔如同韓系花美男，還真的騙過多次警方的盤查。

新加坡海峽時報(StraitsTimes)報導，這位易容毒販是25 歲的薩拉哈特‧薩萬傑(Sarahat Sawangjaeng)，他販賣的是俗稱搖頭丸的MDMA，已被警方盯上許久，在試圖躲避偵察的的過程，以整型術以改變自己的外貌，並改名為吉米‧鍾( Jimin Cheong)。

當他再次從歐洲走私MDMA進泰國時，終於敗在臥底警察的釣魚執法下，而警察逮捕他的時候，才發現他已經徹底「改頭換面」了，原本滿是面疱的豆花臉，變成細皮白肉的「韓系花美男」。

因為他之前被抓過3次，因此警察有他整型前檔案照，兩相比對，不得不說整容的成效真的極佳。

據報導，這位大盤商是在暗網上以比特幣購買毒品，然後將其出售給曼谷及其周邊地區的客戶，他的MDMA數量之多，被稱為曼谷搖頭丸流行的主要原兇之一。