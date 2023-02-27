全台爆發「缺蛋」危機，蛋價不是狂漲就是買不到，想補充營養怎麼辦呢？國家級健美先生，同時也是女星安心亞、知名Youtuber Joeman 的健身教練李天尹分享，其實蛋白質來源很多，日常食物的主菜，牛羊雞奶蛋魚、海鮮、豆類都富含蛋白質，像100克牛肉蛋白質大約20-25公克左右，而素食者就可以以大豆製品為主，例如豆腐、豆漿等。

李天尹教練今（27）日出席平價串燒店焦糖楓「為你補充蛋白質」活動時表示，蛋白質是人類不可或缺的營養素，也是細胞修復、建造肌肉的原料。食用高蛋白質食物的另一個好處，就是熱食效應高，所謂熱食效應就是食物在身體裡消化吸收作工需要的能量。也就是，攝取蛋白質不只不容易胖，還可幫助身體燃燒更多熱量。而人體基本每日所需蛋白質的簡單計算方式為，每1公斤體重就需要1克的蛋白質，例如體重60公斤，每天基本蛋白質需求為60克。

吃不到蛋？照樣可以補充蛋白質！平價串燒連鎖業者焦糖楓，在228連假期間趁勢推出「為你補充蛋白質」活動，2/27-2/28消費者任點高蛋白質的私廚海鮮一份就加贈高蛋白質炸豆包一份。焦糖楓營運經理郭郭表示，100克生蠔蛋白質含量為10.2克，無敵大草蝦蛋白質含量更高，100公克草蝦蛋白質達60克。若是食用廣島大生蠔2顆，加上炸豆包一串，蛋白質可達20克不成問題，攝取量達1個人每天所需獲取量的1/3。李天尹教練也指出，吃海鮮的好處除了蛋白質含量比一般肉類高之外，脂肪量更低，十分適合需要飲食控制的民眾。