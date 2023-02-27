百萬YouTuber白癡公主（戴平雅）去年12月1日正式在社子島開咖啡廳「溼祕處」，未料才過10天，她稱地主不願意續租，只好另尋店面重新營業，但過程一波三折，昨（26日）白癡公主在IG發鞠躬照表示：「謝謝大家，溼祕處老闆娘下台一鞠躬」，正式宣布咖啡店歇業。

溼祕處去年12月1日開幕至今，只有短短3個月，曾歷經地主不願意續租土地的風波，當時白癡公主和團隊經過討論，想了很多種解決方案，最終決定尊重地主的想法，另尋其他店面做生意。

想不到還沒尋覓到新店址，白癡公主就決定把咖啡廳收掉，坦言：「2023年2月26日是社子島溼祕處咖啡廳最後一天營業日，從得知必須遷址的那一刻開始不間斷地尋找新的店面，但不可控因素遠比想像的多，很抱歉我們要先停下腳步了。」

白癡公主PO一張她自己的鞠躬照，以老闆的身分向粉絲道別，也感謝支持過的顧客，讓她能圓夢開咖啡廳，詳細情況等整理好思緒後，會在YouTube頻道以影片的方式說明。

網紅滴妹難過地留言：「辛苦了」，其餘粉絲也深感可惜，紛紛留言：「還沒吃到」、「希望有機會看到癡癡的濕秘處再重新營業喔」、「慶幸去年飛台灣跨年的時候，有到過此一遊」、「雖然時間短暫，但也圓夢完成，癡癡加油。」