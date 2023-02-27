本期威力彩頭獎仍未送出，目前已經連續12期槓龜，9億頭獎獎金將累入下期。台彩表示，下一期3月2日開獎，預估銷售為3.3到3.6億元，頭獎更是上看10億元。

威力彩第112000017期27日晚間開獎，第一區中獎號碼為06、01、20、10、03、17；由小到大為01、03、06、10、17、20，第二區中獎號碼為08。威力彩採取隨機加碼，只要頭獎金額未達3億元，當期額外加碼2億元，當期活動限加碼1次。

一切資訊由台彩公告為準。