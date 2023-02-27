當周邊地區相繼廢除室外口罩令之際，香港成為全球最後一個在公眾地方強制戴口罩的地區。香港東網引述消息人士指出，港府將於明天宣布解除口罩令，料最快3月1日，包括室內及室外即可脫罩；但搭乘交通工具、進入醫院等部分場所，仍須繼續強制佩戴口罩。

消息人士還透露，港府上周曾開會商討口罩令事宜，惟最後不了了之，遂按照舊有做法，延長口罩令14日。惟近日周邊地區相繼宣布即時或即將放寬口罩令，港府為免香港成為「防疫孤島」，故擬一併取消戶外及室內口罩令。不過，交通工具、醫院及院舍等高危場所的口罩令則有可能維持。若有需要進入院舍人士堅拒佩戴口罩，可行使《醫院管理局附例》賦予權力，拒絕有關人等入內，情況類似澳門。

據此前報導，原定2月22日屆滿的口罩令，早前公布延長14天，至3月8日婦女節當天。根據上述《規例》，港府強制於公共交通工具、港鐵已付車費區域、指定處所及指明公眾地方佩戴口罩。有外媒報導，港府將於3月初取消口罩令，時間或比3月上旬更早；不過據最新消息指，港府或於明天就會公布撤銷口罩令的實施日期。