美式賣場好市多提供許多實惠商品，吸引不少粉絲選購，不過有時也可能踩雷。一位女子最近表示，自己買了一塊義式雞胸，不過口感吃起來很可怕，不像外面一般賣的雞胸肉。不過許多人指出，其實這就是雞肉經過舒肥處理後的正常口感，如果想吃到絲狀雞肉，只要再進行微波就好。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，最近她買了一款義式雞胸回家，沒想到打開包裝品嘗後，口感讓她大失所望，「很可怕，吃起來粉粉，沒有像市場的雞胸肉吃起來有一絲一絲的」，害怕自己剛好買到不良品，因此決定上網發問，「有人有這樣的經驗嗎？」

一名網友吃了舒肥雞胸肉後直呼口感很可怕。（翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

對此，許多網友紛紛回應，「買過一次，雷」、「我覺得還不錯」、「包裝寫『義式雞胸』…市場的是『台式雞胸』…歐洲的雞跟台灣的雞還是有差的…而且義大利很靠近非洲，可能有套到」、「買過一次只吃一片整包直接放到過期⋯超難吃的調味」。

不少人則指出，粉粉的就是一般舒肥雞的口感，「舒肥雞就這樣，就這口感，這已經算很好吃的了，當火腿或燻雞你就覺得好吃了」、「這只是舒肥過後的口感，沒壞，也不太會是什麼肉泥重組，不知道可怕的點是…？」、「舒肥雞胸的口感就是這麼噁心，我自己是覺得任何肉舒肥都很噁心」；有內行人則分享，「我也不愛舒肥的口感，這袋回購過很多次，都會進烤箱加熱烤乾一點，就會有一絲一絲的肉質了，個人偏愛乾柴優於濕潤軟嫩的口感」。