位在日本秋田縣的湯澤市不僅有主題特別的「犬子雪祭」、「七夕繪燈籠祭」等全日本唯一的祭典值得朝聖，這裡也能泡溫泉、參加雪地活動、享受藝舞妓餐廳、參觀百年食品製造廠及釀酒廠等，來到這裡不妨跟著當地人的推薦好去處，展開一趟湯澤美食旅遊假期。

【小安峽溫泉／湯之宿元湯俱樂部】

湯澤市東邊的小安峽地區受惠於地熱，讓此處因温泉而繁榮。位於這裡的「湯之宿元湯俱樂部」是CP值高的溫泉之旅推薦住宿地點。湯之宿元湯俱樂部周遭的建築物不多，且鄰近著名壯觀的「小安峽大噴湯」，四季都有不同的迷人樣貌，旅人可以在此享受大自然風景圍繞的度假時刻。

一踏入大門後，便都是榻榻米的地板，讓人馬上感受十足日本味；通往大眾風呂的榻榻米走廊地板下，更貼心設置地暖，即便天氣冷也不擔心赤腳走去泡湯。湯之宿元湯俱樂部分為5種房型，其中還能選擇附帶房內溫泉的房型，喜歡空間寬敞的旅人可選擇樓中樓，樓上有桌椅及舒適的榻榻米床鋪空間，樓下是客廳及衛浴空間，浴室內還帶有療癒香氣的檜木浴缸溫泉，不用出房門就能輕鬆享受。

餐食方面，湯之宿元湯打造的會席料理晚餐令人驚艷，精心融入了許多在地特色食材及做法，像是使用在地牛肉的皆瀨牛朴葉燒、名聞遐邇的秋田米、加入秋田米棒的火鍋、紫色古代米御飯及稻庭烏龍麵等，日式經典的岩魚甘露煮、新鮮生魚片等也嘗得到。

到了早餐時間，還可享用一組精緻多樣的和風餐食，一樣融入了當地特色美味，搭配著許多人來日本也一定要喝的香濃牛奶，加上窗外雪白世界陪襯，展開令人期待的一天。

位於小安峽溫泉地區的湯之宿元湯俱樂部。（何書青攝）

湯之宿元湯廊道都是榻榻米地板，感受滿滿日式氛圍。（何書青攝）

入住湯之宿元湯俱樂部可選樓中樓房型。（何書青攝）

房內的檜木浴缸風呂讓人身心療癒。（何書青攝）

【雪地健行】

在小安峽大噴湯約15分鐘車程左右，還可到小安峽溫泉附近的TOKOTON YAMA露營場，這裡到了雪季可以預約報名雪地健行的活動，在專人解說及帶領之下，便能穿上為旅人準備的雪鞋及禦寒衣褲，在童話般的銀白色世界裡穿著雪鞋漫步、探險，專人也會視遊客情況調整路線，即便初次體驗的人也不用擔心。

泡湯完大啖湯之宿元湯的會席料理晚餐是一大享受。（何書青攝）

湯之宿元湯打造的晚餐中也能品嘗到來湯澤市必吃的稻庭烏龍麵。（何書青攝）

在湯之宿元湯享用早餐也有美麗的雪景陪襯。（何書青攝）

【佐藤養助 稻庭烏龍麵】

來到湯澤市絕對不能錯過名列日本3大烏龍麵的稻庭烏龍麵，創始起源便是來自秋田縣湯澤市的佐藤養助稻庭烏龍麵，更是日本天皇指名御用的烏龍麵，現在已經傳承到第8代。稻庭烏龍麵口感特色與一般烏龍麵不同，以手延式製作的麵條，細長又滑順，久煮也能維持Q彈口感、不易失去韌度，相當特別。而店內販售有熱湯麵及冷沾麵系列，喜歡特別彈牙口感的饕客一定要試試冷沾麵。

由專人指導解說，教遊客穿雪鞋健走。

在TOKOTON YAMA露營場可來場雪地健行。（何書青攝）

雪地健行親身探訪銀白世界。（何書青攝）

佐藤養助在湯澤市的總本店除了能享用餐點，一旁也有伴手禮店能購買限定划算商品，而不論是在此用餐或購買商品消費，都能免費獲贈一包稻庭烏龍麵製程多餘切出的麵條料包。

若想更深入了解稻庭烏龍麵的歷史，總本店餐廳旁還設有介紹歷史的空間，記錄著輝煌歷史。此外，賓客還能在此參加工廠參觀，近距離觀看連日本天皇都愛的美味麵條製作奧妙；在疫情前，這裏還讓賓客親身體驗製作，未來將視情況重新開放。

【藝舞妓餐廳／Ishikawa 料亭石川】

創立百年的餐廳「料亭石川」是相當適合宴客、品嘗精緻的日本會席料理的餐廳，店內裝潢充滿古典和風氣息，有許多傳統日式榻榻米的用餐包廂；最特別的是，能選擇在餐期欣賞藝妓、舞妓表演，氣質優雅溫柔的藝妓也會來替賓客斟酒、互動炒熱氣氛，這也是來到日本一定要體驗的傳統文化魅力。而同樣有藝妓表演的用餐體驗，在京都的價格更是高昂，來到湯澤市不妨到這裡來開開眼界。

佐藤養助稻庭烏龍麵在湯澤市的總本店。（何書青攝）

佐藤養助稻庭烏龍麵的冷沾麵。（何書青攝）

佐藤養助的湯澤市總本店販售著許多限定商品。（何書青攝）

【木村酒造】

秋田縣優越的氣候條件，使得這裡的清酒在日本的生產量及銷售量表現亮眼，喜歡日本酒的旅人到湯澤市，可別錯過秋田第2古老、擁有400年歷史的釀酒廠「木村酒造」，這裡不僅能參觀歷史悠久的酒造沿革、釀酒器具及作業環境，也能購買到許多限定酒款及周邊商品。此外，廠內更大方讓賓客免費拿取一袋袋製酒所產出的酒粕，還體貼地附上料理說明，讓人拿回家後融入料理烹製出不同的美味。

料亭石川可選擇在用餐期間欣賞藝妓表演。（何書青攝）

料亭石川的日本會席料理精緻美味。（何書青攝）

【石孫本店 味噌・醬油釀造廠】

「石孫本店」是超過170年的釀造老舖，旅人到這裡可以走訪遵循古法，天然釀造出味噌及醬油的地方，從一開始的米、大豆、小麥等原料，透過傳承百年的技術及器具等，製作、發酵成香濃的調味聖品，所有製程都能在此一覽無疑。

木村酒造為秋田第2古老的日本酒釀酒廠。（何書青攝）

木村酒造歷史悠久，旅人也能在此參觀各式傳統的釀酒工具及了解歷史故事。（何書青攝）

木村酒造內不僅販售獲許多獎酒款及限定酒款，還有許多周邊商品。（何書青攝）

這裡的商品部販售著琳瑯滿目的味增及醬油商品，選項種類多元；一旁還設置了讓賓客DIY烤仙貝的空間，在烤完仙貝後，可以隨個人喜好口味，在仙貝上加上石孫本店特製的幾款味噌醬料一同享用，品嘗不同的仙貝風味。

【Matsuya松屋蕎麥麵】

蕎麥麵也是在日本必吃的美食，推薦到緊鄰湯澤市的羽後町西馬音內，有家名為Matsuya松屋的蕎麥麵店，每日僅從上午11點營業至下午2點，是當地人都爭相排隊的人氣名店。店內氛圍就像到日本人家作客般溫馨，座位數不多，分為靠門口的一般座位區以及靠廚房製作區的榻榻米座位區。

在「石孫本店」除了能一步步參訪傳承古法的味噌及醬油釀造製程，也有多款商品能購買。（何書青攝）

賓客動手體驗DIY烤仙貝。（何書青攝）

「石孫本店」提供讓賓客DIY烤仙貝的體驗，烤完後還能搭配特製味噌享用。（何書青攝）

每碗蕎麥麵都現場手工新鮮製作，熱騰騰的酥脆香甜的天婦羅，搭配著鮮美的冷湯，美味程度更讓原本不喜歡吃麵的人都不知不覺吃完一整碗。蕎麥麵依搭配的配菜有許多款式可選，且價格相當親切，所以即便因料理為當天手工製作、且不接受預約訂位而使得等候較久，整天仍吸引人潮排隊。

【西馬音內盆踊會館】

若來到羽後町西馬音內，不妨去一趟距湯澤交流道約20分鐘車程的「西馬音內盆舞會館」，感受當地文化表演魅力。擁有700年歷史的秋田縣「西馬音内盆舞」相當出名，與德島縣的「阿波舞」及岐阜縣的「郡上八幡盆舞」被列為日本三大盆舞，而西馬音内盆舞更在1981年被指定為國家重要無形民俗文化財，每年8月16日至18日登場的盂蘭盆節期間，就能在當地街上欣賞獨特的盆舞演出。

松屋蕎麥麵是在地人都愛的人氣排隊名店，店內用餐環境像到了日本人家中作客般溫馨。（何書青攝）

松屋蕎麥麵每碗都是現場手工製作。（何書青攝）

炸得香酥可口的大塊天婦羅搭配令人胃口大開的蕎麥麵是推薦必嘗。（何書青攝）

西馬音内盆舞也被稱作「亡者之舞」，最大特色是舞者皆頭戴著黑色頭巾或是以燈芯草製成的半月形折邊笠，他們在臉部被遮蔽的情況下踩著舞步；即便不在盂蘭盆節期間，民眾在每月的第2個周六，也能付費在西馬音內盆舞會館內欣賞盂蘭盆舞定期公演。此外，會館內也展示著相關衣裝道具及紀錄影片讓賓客參訪，在這裡也有伴手禮可購買。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

西馬音內盆舞會館在每個月第2個周六舉辦定期公演。（何書青攝）