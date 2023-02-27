韓聯社27日報導，韓國政府將選定33種關鍵礦產，力爭把鋰、鈷、黑鉛等資源的對華依賴度從目前的80％以上降至2030年的低於60％。為此，政府將再次實施針對海外資源開發投資項目的稅收抵免優惠制度，與30個礦產資源國進一步加強供應鏈合作。

據報導，韓國產業通商資源部27日在首爾中區的樂天酒店與三星SDI、LG新能源、SK on、現代汽車等具有關鍵礦產需求的企業舉行座談會，並發布包括上述內容的戰略方案。

目前，韓國進口氫氧化鋰的80％、氫氧化鈷的69％、天然黑鉛的72％來自中國。考慮到各國加快「碳中和」布局將帶動關鍵礦產需求劇增，政府決定選定33種關鍵礦產，並按照儲量和產量甄選30個戰略夥伴國，助力民營企業積極對海外礦產進行投資，以及簽訂長期供應合同。

為了鼓勵民營企業積極開發海外礦產資源，政府將擴大在金融和稅收方面的優惠，重新對海外資源開發投資項目提供稅收抵免優惠，擴大損失補償範圍。政府還將擴大關鍵礦產儲備量和品目，把稀有金屬儲備量由目前的54天升至100天，將投入2700億韓元（約合人民幣14.3億元）在新萬金產業園區建立關鍵礦產專用儲備基地。