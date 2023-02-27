俄烏戰爭鏖戰至今已變成互有進退的焦土戰，其中戰況最慘烈的巴赫姆特（Bakhmut），只要有任何一個小疏失，代價可能是自己及其他戰友生命，一名烏軍Mi-8武裝運輸直升機飛行員就透露，他只能在樹梢高度飛行，高一些會被敵軍防空系統發現，低一點則可能遭步槍或投射武器擊墜。

據《BBC》報導，34歲飛行員羅曼（Roman）因戰爭至今英勇表現獲得勳章表揚，但駕駛俄系特有的攻擊／運輸直升機，就代表每次任務不僅要運送還要提供火力援助，而羅曼的許多戰友就這樣一去不回，蘇聯時代的Mi-8不但老舊，更沒經過現代化改裝，被飛彈命中的劇烈閃光與衝擊，可能是唯一與最後的「預警系統」。

羅曼表示，每次任務除了要全程100％專注，更不能忘記「你的人正在地面上等你」，但要小心，有時在地面上的可能是俄軍，加上兩軍都未握有絕對制空權，每次出任務都必須維持樹梢高度，利用雷達掃射弧度或地面雜波，來避免被敵軍防空系統發現，同時又不能過低，否則只需要步槍就能擊落脆弱的直升機。

然而，當任務重要性遠超生死時，羅曼只能拿出離地1到2公尺高的超低空飛行技能來達成目標，而他最近一次參與的3架Mi-8行動，除成功運輸外，也發射多達80枚火箭，最後安全返航。羅曼所屬單位的發言人表示，烏軍無法靠蘇聯時代武器獲勝，迫切需要具有先進導航及精準攻擊能力的新型直升機，且只要俄羅斯不放棄侵略，俄烏戰爭就不會只有一次。